ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • 07:31
    • Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
  • 07:15
    • НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
  • 00:37
    • В НБА признали, что сезон может быть и не доигран
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 21:01
    • СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона
    Все новости спорта

    Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций

    Футбол Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Турции Сборная Венгрии Сборная Сербии
    УЕФА на своем официальном сайте утвердил обновленное расписание матчей розыгрыша Лиги наций сезона-2020/21.

    Логотип Лиги наций
    Логотип Лиги наций

    Российская команда сыграет в третьей группе лиги B со сборными Сербии, Турции и Венгрии.

    Лига наций. Лига B. Группа 3. Матчи сборной России

    1-й тур. Россия — Сербия (3 сентября).
    2-й тур. Венгрия — Россия (6 сентября).
    3-й тур. Россия — Турция (11 октября).
    4-й тур. Россия — Венгрия (14 октября).
    5-й тур. Турция — Россия (15 ноября).
    6-й тур. Сербия — Россия (18 ноября).

    Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершиться 8 июня 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • Вчера в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Барселона»
  • 1.95
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обгонит ли «Уфа» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сохранит ли «РБ Лейпциг» третье место в таблице?
  • «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие