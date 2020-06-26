Акинфеев: Я противник прощальных матчей

Вратарьзаявил, что негативно относится к проведению прощальных матчей.

«Я противник прощальных матчей. Вот как братья Березуцкие поступили — это оптимальная история. Понятно, что они легенды. И понятно, что все могло быть по-другому — не в виде ролика на встрече с болельщиками на стадионе, а в виде футбольного матча с участием всех наших. Но зачем себя выпячивать куда-то?

Ну, играл ты, зарабатывал трофеи. Любят тебя люди — они и так тебя будут любить. Не по прощальному матчу тебя запомнят, а по твоей карьере, по твоим поступкам, по твоей игре, по твоим голам. Я считаю так. Да, такой матч можно потом сделать, но не так, что только закончил, а уже на следующий день собираешь прощальную игру.

Почему я заговорил о прощальном матче? Да это я просто пример привел. Пока я еще не все», — сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу экс-нападающего сборной Дмитрия Сычева и комментатора Дениса Казанского.

Напомним, что действующее соглашение Акинфеева с «армейцами» рассчитано до июня 2022 года. 0