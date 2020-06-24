ЦСКА подписал хавбека из молодежки «Ростова»

подписал контракт с атакующим полузащитником, сообщает пресс-служба «армейцев».

Условия контракта с 20-летним футболистом не разглашаются. Ранее он выступал за молодежную команду «Ростова». При этом в нынешнем сезоне помочь «армейцам» хавбек не сможет, так как не может быть заявлен.

Гоча является сыном известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани, в конце прошлого века выступавшего за тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и другие клубы.

В молодежном первенстве сезона-2019/20 он забил 11 голов в 21 матче.

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