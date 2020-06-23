«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде

Ранее предполагалось, что речь идет о нападающем Андресе Вомбергаре.
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами.
От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.
Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования.
Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.
Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», — отмечено в заявлении. 0