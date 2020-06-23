«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал информацию о том, что в команде есть случай заражения коронавирусом.

Ранее предполагалось, что речь идет о нападающем Андресе Вомбергаре.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами.

От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования.

Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», — отмечено в заявлении. 0