«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет 2:0, обзор голов

«Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте. Футболист головой срезал мяч в свои ворота.
Уже на 82 минуте Сон Хын Мин вывел Харри Кейна один на один с Лукашем Фабиански. Форвард переиграл вратаря.
Еще на 45 минуте встречи Сон мог открыть счет, однако из-за VAR его гол был отменен. У корейца зафиксировали оффсайд.
«Тоттенхэм» набирает 45 очков и пока что выходит на 7 место. «Вест Хэм» с 27 баллами на 17 позиции, прямо над зоной вылета.
АПЛ. 31 тур
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:0
Голы: 1:0 — 64, автогол Соучек, 2:0 — 82 Кейн«Тоттенхэм» Льорис, Орье, Санчес, Дэвис, Дайер, Алли (Ламела, 59), Сиссоко, Ло Чельсо, Лукас Моура (Бергвейн, 72), Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Кейн«Вест Хэм» Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Фредерикс, Антонио, Соучек, Форнальс (Лансини, 71), Райс, Боуэн, Нобл (Фелипе Андерсон, 71)Предупреждения: Форнальс (15), Нобл (26), Кейн (51), Дэвис (67)