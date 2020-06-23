«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет 2:0, обзор голов

В матче 31 тура английской Премьер-лигина своем поле переигралсо счетом 2:0.

«Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте. Футболист головой срезал мяч в свои ворота.

Уже на 82 минуте Сон Хын Мин вывел Харри Кейна один на один с Лукашем Фабиански. Форвард переиграл вратаря.

Еще на 45 минуте встречи Сон мог открыть счет, однако из-за VAR его гол был отменен. У корейца зафиксировали оффсайд.

«Тоттенхэм» набирает 45 очков и пока что выходит на 7 место. «Вест Хэм» с 27 баллами на 17 позиции, прямо над зоной вылета.