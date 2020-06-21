РФС и РПЛ: Речи о том, чтобы остановить сезон, нет

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига сделали совместное заявление о проведении матчей после возобновления сезона.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля.

Причиной переноса встречи стало заражение трёх футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.

«РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.

Что касается переносов из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов.

Команды ведут подготовку к играм ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона.

Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб.

"Краснодар" пошел навстречу "Динамо" и дал согласие на перенос матча на 19 июля. Лига поддержала это решение и вынесла его на Бюро Исполкома РФС, который в свою очередь счел возможным внести изменения в календарь.

При этом в соответствии с пунктом 6.3 Регламента РПЛ Лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Календарь и таблица РПЛ

Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса РФ, обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) признается чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.

Таким образом, Лига, при отнесении заболевания COVID-19 к чрезвычайному и непреодолимому, в условиях возобновления чемпионата во время пандемии коронавирусной инфекции, учитывает все фактические обстоятельства, в том числе готовность клубов к заболеванию COVID-19 и проводимые ими профилактические меры по предотвращению заболеваемости.

Учитывая изложенное, Лига не могла применить пункт 6.3 Регламента и перенести матч своим решением. Кроме того, календарь чемпионата 2019/20 не содержит резервных дат для переноса матчей.

С другой стороны, при наличии согласия обоих клубов-участников матча и ходатайства Лиги, РФС, как организатор соревнований по футболу, к исключительной компетенции которого относится вопрос утверждения календаря соревнования, имеет право назначить иную дату матча в календаре, что не является переносом матча в смысле пункта 6.3 Регламента.

Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть и матчей и доиграть все матчи сезона.

Все прогнозы на РПЛ

РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению Регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков.

Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат, — говорится в заявлении РФС и РПЛ. 0