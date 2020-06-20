Наставник «Барселоны» прокомментировал ничью с «Севильей»

Главный тренервысказался о ничьей с(0:0) в 30-м туре Ла Лиги.

«Мы действовали обнадеживающе в первые тридцать минут, не давали сопернику проявить себя. Но после перерыва на водопой немного сбавили, совершая потери. Во втором тайме у нас продолжались потери мяча, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что "Севилья" стала контролировать мяч, а эта команда всегда причиняет ущерб сопернику, получая свободное пространство.

В итоге мы не знали, как создать опасность у ворот "Севильи", потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля. Знали, что будет сложно выиграть все матчи, и этот поединок был сложным, и одно очко — это еще меньшее зло.

Не стану говорить, что у нас остались те же шансы на чемпионство, но "Реал" еще не выиграл у "Сосьедада" в гостях, и это будет нелегко. Время для пессимизма еще придет, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым «Реал» на три очка, но у него есть игра в запасе. «Севилья» занимает третье место. 0