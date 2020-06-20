«Бавария» попытается подписать защитника «Аякса»

Защитникможет в скором времени перейти в, информирует издание Sky Sport Germany.

Мюнхенцы установили наблюдение за 19-летним американцем еще прошлым летом, однако тогда переговоры с амстердамским клубом провалились.

Контракт Деста с «Аяксом» рассчитан до 2022 года, а подписывать новое соглашение игрок не намерен и сообщил руководству клуба о своем желании сменить клубную прописку. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дест отыграл 36 матчей за амстердамцев, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. 0