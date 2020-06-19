РФС разрешил «Шиннику» провести матч Кубка России против «Урала» в Ярославле

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела проверку стадионав Ярославле, на котором проводит матчи одноименная команда.

На официальном сайте РФС сообщается, что после проверки качества футбольного поля было принято решение допустить стадион к проведению матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» при условии проведения мероприятий по уходу за газоном.

Игра состоится в среду, 24 июня, в Ярославле на стадионе «Шинник».

Напомним, что четвертьфинальная встреча этих клубов должна была пройти 4 марта, однако ее отменили из-за плохого состояния поля ярославского стадиона. Игру перенесли в подмосковные Химки на 18 марта. Там она тоже не состоялась уже из-за пандемии коронавирусной инфекции. 0