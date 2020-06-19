РФС разрешил «Шиннику» провести матч Кубка России против «Урала» в Ярославле

Поединок пройдет в Ярославле
globallookpress.com
На официальном сайте РФС сообщается, что после проверки качества футбольного поля было принято решение допустить стадион к проведению матча 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» при условии проведения мероприятий по уходу за газоном.
Игра состоится в среду, 24 июня, в Ярославле на стадионе «Шинник».
Напомним, что четвертьфинальная встреча этих клубов должна была пройти 4 марта, однако ее отменили из-за плохого состояния поля ярославского стадиона. Игру перенесли в подмосковные Химки на 18 марта. Там она тоже не состоялась уже из-за пандемии коронавирусной инфекции. 0