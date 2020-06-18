Экс-игрок ЦСКА раскритиковал возобновление чемпионата Бразилии

Полузащитниксомневается, что сейчас уместно возобновлять чемпионат Бразилии.

«16 июня. Инфецированы: 34918. Умерло: 1282. Я сумасшедший, но хочу знать логическую причину, почему мы перезапускаем лигу?» — написал Хонда в Twitter.

June 16🇧🇷

Infection: 34918

Death:1282

Am I crazy that I want to know a logical reason why we restart the league? 🤔 — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) June 17, 2020

Ранее Федерация футбола штата Рио-де-Жанейро предложила, чтобы чемпионат штата, который проходит в Бразилии до начала национальных лиг во второй половине года, возобновился 18 июня.

Согласно календарю, «Ботафого» должен 24 июня сыграть против «Васку Да Гама» в первом туре чемпионата.

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