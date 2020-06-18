УЕФА разрешил проводить в Грозном международные матчи

Генеральный секретарьсообщил о том, чтополучила разрешение на проведение матчей под эгидой

«Ахмат Арена» сможет принимать матчи сборной России ФК «Ахмат» 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«В регионе существовал запрет на проведение международных матчей, если не ошибаюсь, с 2014 года. Сегодня он, по сути, снят официально. Сегодня произошло историческое событие, исполком УЕФА вместе с президентом организации Александром Чеферином принял решение на основе работы комиссии, согласно которому город Грозный сможет официально принимать матчи под эгидой УЕФА.

Надеемся, так в ближайшее время и будет. Может ли теперь Грозный принять товарищеский матч сборной России? В том числе», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс». 0