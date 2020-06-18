УЕФА разрешил проводить в Грозном международные матчи

«Ахмат Арена» сможет принимать матчи сборной России
ФК «Ахмат»
«В регионе существовал запрет на проведение международных матчей, если не ошибаюсь, с 2014 года. Сегодня он, по сути, снят официально. Сегодня произошло историческое событие, исполком УЕФА вместе с президентом организации Александром Чеферином принял решение на основе работы комиссии, согласно которому город Грозный сможет официально принимать матчи под эгидой УЕФА.
Надеемся, так в ближайшее время и будет. Может ли теперь Грозный принять товарищеский матч сборной России? В том числе», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс». 0