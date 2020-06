24-летний Коман установил уникальный рекорд

24-летний полузащитник мюнхенскойотметился уникальным рекордом, сообщает Squawka.

В матче 32-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» досрочно стала чемпионом, обыграв на выезде бременский «Вердер» со счетом 1:0, французский хавбек восьмой раз подряд стал обладателем национального титула в той стране, в которой он выступал.

Для француза это пятый титул в Германии. Ранее он дважды стал чемпионом Франции с ПСЖ и один раз выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом».

Kingsley Coman has won the league title in every season of his senior career:

🇫🇷 2012/13 🏆

🇫🇷 2013/14 🏆

🇮🇹 2014/15 🏆

🇩🇪 2015/16 🏆

🇩🇪 2016/17 🏆

🇩🇪 2017/18 🏆

🇩🇪 2018/19 🏆

🇩🇪 2019/20 🏆

He's only just turned 24 years old. pic.twitter.com/k7hrGIgcw2