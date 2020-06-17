«Айнтрахт» — «Шальке»: счет 2:1, обзор голов

В матче 32 тура немецкой Бундеслигиобыгралсо счетом 2:1.

Счет открыли хозяева. Форвард Андре Силва вывел свою команду вперед после паса Камады. Второй гол «орлы» оформили на 50 минуте. Точным ударом отличился Давид Абрахам.

Весто Маккенни после передачи Шопфа забил единственный мяч «Шальке» в матче на 59 минуте.

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Это седьмой матч подряд в Бундеслиге для «Шальке», в котором команда не может победить и пятое поражение после карантина. «Кобальтовые» занимают 10 место с 29 очками. «Айнтрахт» на 9 месте с 41 баллом.