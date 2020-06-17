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    «Шальке» потерпел выездное поражение от «Айнтрахта»

    «Айнтрахт» — «Шальке»: счет 2:1, обзор голов

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    В матче 32 тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Шальке» со счетом 2:1.

    Даити Камада
    Даити Камада

    Счет открыли хозяева. Форвард Андре Силва вывел свою команду вперед после паса Камады. Второй гол «орлы» оформили на 50 минуте. Точным ударом отличился Давид Абрахам.

    Весто Маккенни после передачи Шопфа забил единственный мяч «Шальке» в матче на 59 минуте.

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    Это седьмой матч подряд в Бундеслиге для «Шальке», в котором команда не может победить и пятое поражение после карантина. «Кобальтовые» занимают 10 место с 29 очками. «Айнтрахт» на 9 месте с 41 баллом.

    Бундеслига. 32 тур
    «Айнтрахт» — «Шальке» — 2:1
    Голы: 1:0 — 28 Андре Силва, 2:0 — 50 Абраам, 2:1 — 59 Маккенни«Айнтрахт»: Трапп, да Кошта (Чендлер, 81), Абраам, Ндика, Хасебе, Кор (Соу, 69), Ильзанкер (Хинтереггер, 69), Костич, Роде (Гачинович, 77), Камада, Андре Силва (Дост, 81)«Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 83), Очипка, Кенни, Беккер (Матондо, 46), Боздоган, Маккенни, Бужеляб (Раман, 87), Шопф, Кабак, Кутуджу (Грегорич, 57)Предупреждения: Маккенни (37), Камада (37), Очипка (54), Боздоган (56), Бужеляб (74), Трапп (90), Дост (90)Удаление: Боздоган (78)
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