Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»

Златан Ибрагимович
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38-летнего шведа хочет подписать «Хаммарбю», совладельцем которого является сам Ибра, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в ближайшее время агент Ибрагимовича Мино Райола и исполнительный директор «Милана» Иван Газидис обсудят будущее 32-летнего футболиста.
Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 год, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня с опцией продления еще на сезон. 0