В «Шиннике» хотят реанимировать карьеру Давыдова

Спортивный директор «Шинника»подтвердил, что бывший нападающий «Спартака»находится на просмотре в клубе.

«Сейчас мы знакомимся с Давыдовым, а Денис — с нашими требованиями. Надеемся, что он поможет нам в предстоящем сезоне. Денис только приехал. Пройдет еще пару дней, а потом все будет понятно. Будем решать.

Футболист приехал в такой же форме, как и все остальные. В период карантина каждый как мог, так и поддерживал форму. Сказать, что Давыдов хуже или лучше остальных, нельзя. В нормальной форме, пока Денис смотрит и работает, старается. В ближайшем матче Кубка Давыдов сыграть не сможет. Будут играть те, кто у нас остался с прошлого сезона.

Сможет ли Денис реанимировать карьеру? Мы для этого его и пригласили, потому что верим в него. Надеюсь, в нашем коллективе он сможет это сделать», — цитирует Николаева Sport24.

Давыдов является воспитанником «Спартака». В 2019 году он выступал за «Нижний Новгород», после чего перешел в софийский ЦСКА, который покинул в апреле, став свободным агентом. 0