«Ницца» подпишет защитника «Баварии»

Защитник, выступавший за вторую команду, станет игроком, сообщает Nice Matin.

Как передает источник, 19-летний австриец отказался подписать свой первый профессиональный контракт с мюнхенским клубом и сегодня пройдет медицинское обследование, чтобы совершить полноценный трансфер в «Ниццу».

В нынешнем сезоне юный защитник провел семь матчей за молодежную команду «Баварии». На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

Данилюк начинал карьеру в «Адмире» и «Рапиде», а затем в 10-летнем возрасте перешел в «Реал». Но после травли со стороны старших футболистов в мадридском клубе он, по рекомендации Давида Алабы, стал игроком «Баварии» в 2014 году. 0