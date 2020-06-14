«Шальке» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

Гельзенкирхенскийна своем поле сыграл вничью с леверкузенским(1:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Байера». Тапсоба сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр воспользовался помощью ВАР и указал на «точку».

Даниэль Калиджиури с пенальти пробил по центру ворот, а Градецки завалился в нижний угол.

А на 81-й минуте Венделл навязал борьбу, с левого края ворвался в штрафную «Шальке» и прострелил в центр, а Паулинью в касание переправил мяч в ворота Нюбеля. Был небольшой рикошет, поэтому автогол записали на Хуана Гонсалеса.

После этой игры «Шальке» набрал 39 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице бундеслиги, «Байер» с 57 очками расположился на четвертой строчке.

Отметим, что «Шальке» продлил свою серию без побед в чемпионате до 13 матчей, последний раз клуб из Гельзенкирхена выигрывал 17 января в матче 18-го тура против «Боруссии» (Менхенгладбах).

В следующем туре «Байер» на своем поле сыграет против «Кельна», а «Шальке» в гостях встретится с «Айнтрахтом». 0