Джейми Каррагер: «Ливерпуль» в будущем может пожалеть, что не подписал Вернера

Джейми Каррагер
globallookpress.com
«Уверен, что "Ливерпуль" подписал бы Вернера, если бы не пандемия. Все знают, что у "красных" отличное атакующее трио, но и Тимо нашлось бы место на поле, он бы часто играл. Конечно, понимаю, что "Ливерпуль" получил мощный финансовый удар из-за пандемии, поэтому и отказался от идеи подписывать Вернера, но я хотел бы увидеть его в команде. Похоже, парень действительно очень хотел перейти в "Ливерпуль". Позже "красные" могут пожалеть, что не закрыли сделку», — цитирует бывшего защитника Goal.com. 0