Гаттузо: Понадобиться провести великий матч, чтобы одержать победу в финале

Наставникдал комментарий после того как его команде вышла в финал, обыграв. По сумме двух матчей счет составил 2:1 в пользу «адзурри».

«В финале мы сыграем с "Ювентусом", который привык побеждать, — отметил главный тренер "Наполи". — Они обладают психологией чемпионов. Мы будем бороться, и мы знаем, что понадобиться провести великий матч, чтобы одержать победу в финале и вернуться домой с трофеем.

Мы пропустили глупый гол в начале игры, но в этом не было вины вратаря Оспины. Все допустили ошибки, неправильно расположившись во время подачи углового.

Мои ребята сделали все возможное, чтобы добиться нужного результата. Думаю, что качество игры было достаточно высоким. Было нелегко играть после 95-дневной паузы, и ощущения на пустом стадионе были странными», — сказал Гаттузо в интервью RAI.

Напомним, что «Наполи» сыграет в финале с «Ювентусом», который прошел «Милан». 0