ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дрис МертенсИстория возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии
  • 22:24
    • «Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
  • 22:07
    • БАТЭ сыграл вничью с солигорским «Шахтером»
  • 20:55
    • «Шальке» упустил победу над «Байером» из-за автогола
  • 18:46
    • Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Барсы»
  • 17:18
    • «Локомотив» выиграл у «Тамбова» в первом матче под руководством Николича
    Все новости спорта

    Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к матчу с «Тамбовом»

    Футбол Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Напомним, в 23-м туре уфимцы сыграют с «Тамбовом» на стадионе «Нефтяник» 21 июня.

    «Ровно неделя до матча "Уфы" с "Тамбовом". Время пролетело незаметно: карантин, сбор в Аше, неделя тренировок на "Нефтянике".

    Провел утром занятие, восстановительного плана. После чего дал команде выходной, пусть отдохнут и потом начнем подготовку непосредственно к первой игре после долгой паузы.

    Работал сегодня индивидуально с группой атаки возле ворот. Сделал акцент на завершение групповых и индивидуальных действий.

    Продолжим эти занятия в ближайшие дни, когда пойдет подготовка именно к матчу с "Тамбовом".

    Ребят ждут три дня хорошей работы разной направленности, разной специфики. Опять же, групповые и командные взаимодействия.

    В том числе, в обороне. Чтобы планомерно, через поддерживающие тренировки подойти в хорошем состоянии к 21 июня», — написал Евсеев в Instagram. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 11/06/2020 в 21:44
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Севилья»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Севилья» вторую победу после рестарта?
  • «Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Как начнет сезон «Рига» Олега Кононова?
  • «Рига» — «Валмиера». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Гранада» набрать очки на выезде?
  • «Бетис» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Севилья» вернулась победой Футбол Примера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Севилья» выиграла андалузское дербиОбзор матчей 28 тура испанской Примеры Вчера в 17:210
  • 00:44
    • УНИКС расстался с Морганом, Кощеевым, Тайусом и Палссоном
  • 00:39
    • Безуглов: Пока нет предпосылок, что деньги на выплату штрафа World Athletics будут найдены
  • 00:19
    • Николич: Мы должны сохранить футбол, в который «Локо» играл до этого
    Лого и мяч Евро-2020 Футбол Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое времяЧемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать 13/06/2020 в 12:480
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» cправиться с середняком Ла Лиги?
  • 4.52
    •
  • 23:56
    • Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к матчу с «Тамбовом»
  • 23:51
    • Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде
  • 23:41
    • Муслера получил двойной перелом в первом матче после возобновления сезона
    Стадион «Эспаньола» Футбол Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежнимПандемия коронавируса принесла немало перемен 13/06/2020 в 00:410
  • 21:21
    • «Десна» вышла на третье место в чемпионате Украины
  • 21:04
    • «Милан» продлит контракт с вратарем
  • 20:36
    • Рыбчинский: Впечатления от тренировок Николича позитивные и приятные
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Мальме — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рига — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.52
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Маритиму — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арминия — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие