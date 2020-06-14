Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к матчу с «Тамбовом»

Главный тренер «Уфы»рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ.

Напомним, в 23-м туре уфимцы сыграют с «Тамбовом» на стадионе «Нефтяник» 21 июня.

«Ровно неделя до матча "Уфы" с "Тамбовом". Время пролетело незаметно: карантин, сбор в Аше, неделя тренировок на "Нефтянике".

Провел утром занятие, восстановительного плана. После чего дал команде выходной, пусть отдохнут и потом начнем подготовку непосредственно к первой игре после долгой паузы.

Работал сегодня индивидуально с группой атаки возле ворот. Сделал акцент на завершение групповых и индивидуальных действий.

Продолжим эти занятия в ближайшие дни, когда пойдет подготовка именно к матчу с "Тамбовом".

Ребят ждут три дня хорошей работы разной направленности, разной специфики. Опять же, групповые и командные взаимодействия.

В том числе, в обороне. Чтобы планомерно, через поддерживающие тренировки подойти в хорошем состоянии к 21 июня», — написал Евсеев в Instagram. 0