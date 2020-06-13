«Наполи» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италиина своем поле сыграл вничью с миланским— 1:1.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости. Эриксен исполнил классную подачу-удар с углового с левого фланга и мяч залетел в сетку ворот Оспины.

«Наполи» отыгрался на 41-й минуте. Оспина блестящим пасом от ворот запустил в прорыв Инсинье. Лоренцо вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал в центр точно на Мертенса, а тому оставалось расстрелять ворота «Интера».

Первый матч завершился выездной победой «Наполи» со счетом 1:0. По сумме двух матчей неаполитанский клуб вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».