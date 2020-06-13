«Наполи» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости. Эриксен исполнил классную подачу-удар с углового с левого фланга и мяч залетел в сетку ворот Оспины.
«Наполи» отыгрался на 41-й минуте. Оспина блестящим пасом от ворот запустил в прорыв Инсинье. Лоренцо вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал в центр точно на Мертенса, а тому оставалось расстрелять ворота «Интера».
Первый матч завершился выездной победой «Наполи» со счетом 1:0. По сумме двух матчей неаполитанский клуб вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».
Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч
«Наполи» — «Интер» — 1:1 (1:1)
Голы: Эриксен, 2 (0:1). Мертенс, 41 (1:1)«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 85), Эльмас (Руис, 65), Демме, Мертенс (Милик, 75), Инсинье (Юнес, 85), Политано (Кальехон, 65)«Интер»: Ханданович, Янг (Бираги, 72), де Фрай (Раноккиа, 88), Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Сенси, 88), Брозович, Барелла, Кандрева (Санчес, 72), Лукаку, Мартинес (Моузес, 72)Предупреждения: Янг, 12. де Фрай, 38. Оспина, 79