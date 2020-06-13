Кокорин: Тюрьма меня точно ничему не научила

Нападающий, выступающий в аренде в, вспомнил о времени, которое провел в тюрьме за участие в двух драках в Москве.

«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них.

Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю. Кстати, с ребятами из Украины познакомился, хорошие пацаны.

Научить чему-то это точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное. Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснется. В нашей стране может коснуться любого, это точно», — сказал Кокорин в эфире ютуб-канала Александра Алиева «Кент».

В составе сочинцев игрок провел четыре матча, забил три гола, сделал две результативные передачи. 0