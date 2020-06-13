«Кельн» — «Унион»: счет матча 1:2, обзор гола

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Марвин Фридрих на 39-й минуте и Кристиан Гентнер на 67-й.
«Кельн» забил гол престижа в компенсированное время — ворота поразил Джон Кордоба.
После этого матча «Кельн» на12-м месте, а «Унион» на 13-м месте в таблице Бундеслиги — у команд по 35 очков.
Бундеслига. 31-й тур
«Кельн» — «Унион» — 1:2 (0:1)
Голы: Фридрих, 39 (0:1). Гентнер, 67 (0:2). Кордоба, 90+2 (1:2)«Кельн»: Хорн, Шмиц (Лайстнер, 46), Хектор, Кцихос, Эхизибуэ (Шиндлер, 63), Борнау, Кайнц (Реджбецай, 70), Дрекслер (Модест, 46), Скири (Хегер, 84), Ут, Кордоба«Унион»: Гикевич, Триммель, Райхель (Хюбнер, 70), Фридрих, Шлоттербек, Гентнер, Юнус Малли (Кроос, 63), Премель, Андерссон (Уджа, 63), Ингвартсен (Мес, 89), БюльтерПредупреждения: Хектор, 44. Скири, 76. Лайстнер, 80