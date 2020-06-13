«Кельн» — «Унион»: счет матча 1:2, обзор гола

Берлинскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Марвин Фридрих на 39-й минуте и Кристиан Гентнер на 67-й.

«Кельн» забил гол престижа в компенсированное время — ворота поразил Джон Кордоба.

После этого матча «Кельн» на12-м месте, а «Унион» на 13-м месте в таблице Бундеслиги — у команд по 35 очков.