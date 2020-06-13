Черевченко: Жаль, что такие матчи проходят без болельщиков

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями от товарищеского матча с(3:2).

«Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят.

Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо. Видно было, что ЦСКА хочет, по этой игре, и жаль, что такие матчи проходят без болельщиков», — цитирует Черевченко ТАСС.

До возобновления Российской премьер-лиги «Арсенал» больше не будет проводить товарищеские матчи, сообщил Черевченко.

«Мы поэтому с ЦСКА договорились об этой игре с учетом недельного цикла, это удобный график для нас. Мы всех в деле посмотрели, сделали для себя определенный вывод», — отметил тренер.

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата ЦСКА 20 июня на своем поле сыграет против «Зенита», а «Арсенал» в тот же день встретится на выезде со «Спартаком».

«Еще неделя есть, примерно мы знаем, как "Спартак" играет, но за это время у соперника может поменяться рисунок», — сказал Черевченко. 0