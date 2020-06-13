Источник: Прокуратура Швейцарии начала новое расследование в отношении Блаттера

Швейцарская прокуратура начала расследование по делу о нецелевом расходовании денег бывшим президентом ФИФА, сообщает Sportbox со ссылкой на AP.

По информации источника, в апреле 2010 года функционер от лица организации выдал беспроцентный кредит в размере 1 миллиона долларов Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Позже деньги были списаны в качестве подарка.

Обвинения также предъявлены бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке и финансовому директору Маркусу Каттнеру.

Ранее прокуратура закрыло дело в отношении Блаттера о злоупотреблении полномочиями.

В 2005 году он подписал контракт с Карибским футбольным союзом о продаже прав на трансляции ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Отмечалось, что функционер действовал против интересов ФИФА.

Напомним, Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 до 2015 года.

В 2015 году швейцарец был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. Позже этот срок был сокращен до 6 лет. 0