«Урал» сыграет с «Рубином» со зрителями на трибунах
globallookpress.com
«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены. Таким образом, посетить каждый матч смогут около 3500 болельщиков», — говорится в сообщении.
Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, «Урал» возобновит 20 июня домашней игрой с «Рубином».
Трибуны будут заполнены максимум на 10 процентов. Попасть на матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также те, кто купил билет на игру в марте.
Все зрители обязаны носить маски и перчатки, для продажи на «Екатеринбург Арене» будет доступна только вода, а рассадка осуществляется с учетом социальной дистанции. 0