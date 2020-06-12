«Урал» сыграет с «Рубином» со зрителями на трибунах

на своем официальном сайте сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» пройдут в присутствии зрителей.

«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены. Таким образом, посетить каждый матч смогут около 3500 болельщиков», — говорится в сообщении.

Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, «Урал» возобновит 20 июня домашней игрой с «Рубином».

Трибуны будут заполнены максимум на 10 процентов. Попасть на матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также те, кто купил билет на игру в марте.

Все зрители обязаны носить маски и перчатки, для продажи на «Екатеринбург Арене» будет доступна только вода, а рассадка осуществляется с учетом социальной дистанции. 0