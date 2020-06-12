«Севилья» — «Бетис»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 56-й минуте в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Бартра нарушил правила вблизи своей вратарской, завалив на газон Люка де Йонга.

Окампос открыл счёт в матче, реализовав одиннадцатиметровый. Роблес не угадал, бросившись в противоположный угол.

А на 620й минуте «Севилья» забила второй гол. После подачи с углового последовала скидка пяткой от Окампоса к вратарской, откуда створ ударом головой расстрелял Фернандо.

«Севилья» после этой победы укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-й строчке.

Отметим, что это была первая игра после возобновления чемпионата Испании, прерванного ранее из-за пандемии коронавируса.