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    «Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва

    «Севилья» — «Бетис»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 56-й минуте в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Бартра нарушил правила вблизи своей вратарской, завалив на газон Люка де Йонга.

    Окампос открыл счёт в матче, реализовав одиннадцатиметровый. Роблес не угадал, бросившись в противоположный угол.

    А на 620й минуте «Севилья» забила второй гол. После подачи с углового последовала скидка пяткой от Окампоса к вратарской, откуда створ ударом головой расстрелял Фернандо.

    «Севилья» после этой победы укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-й строчке.

    Отметим, что это была первая игра после возобновления чемпионата Испании, прерванного ранее из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Севилья» — «Бетис» — 2:0 (0:0)
    Голы: Окампос, 56 — с пенальти (1:0). Фернанду Режес, 62 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон (Васкес, 80), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эскудеро, 81), Хоан Хордан, де Йонг (Банега, 71), Окампос (Эн-Несири, 71), Эль-Хаддади (Сусо, 75)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Феддаль, 46), Бартра, Алекс Морено (Педраса, 78), Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Хоакин, 69), Г.Родригес, Тельо (Лайнес, 61), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 69)Предупреждения: Эмерсон, 49. Бартра, 54
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