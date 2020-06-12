Лопетеги: «Севилья» заслужено обыграла «Бетис»

Главный тренервыразил сожаление в связи с тем, что болельщики не смогли присутствовать на стадионе во время дерби с(2:0).

«Обидно, что болельщики не смогли насладиться нашей победой на стадионе, но мы чувствовали их поддержку.

"Севилья" выиграла заслуженно, так как действовала лучше соперника и могла забивать больше двух мячей. Теперь необходимо восстановиться, чтобы подготовиться к следующему матчу», — цитирует Лопетеги пресс-служба «Севильи».

Напомним, матч «Севильи» и «Бетиса» стал первым в Примере после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи пока проходят без зрителей. 0