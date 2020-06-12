Груич летом вернется в «Ливерпуль» из «Герты»

не будет продлевать аренду полузащитника, которая истекает в конце июня этого года.

Спортивный директор берлинского клуба Михаэль Преетц заявил, что 24-летний серб вернется в стан «красных».

«Груич вернется в "Ливерпуль" летом, в этом нет сомнений. Думаю, двухлетняя аренда пошла на пользу всем, потому что "Ливерпуль" получит опытного футболиста с игровой практикой», — цитирует Преетца Goal.

Груич перешел в «Герту» на правах аренды летом 2018 года. В нынешнем сезоне серб провел в составе «Старой Дамы» 27 матчей во всех турнирах, стал автором четырех забитых мячей и отдал две результативные передачи. 0