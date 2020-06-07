«Унион» — «Шальке»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Уджа здорово поборолся, перехватил мяч у Миранды и сделал длинную передачу вперёд — Роберт Андрих ворвался в штрафную «Шальке» и пробил в дальний нижний угол.
На 28-й минуте гильзенкирхенцы отыгрались. Калиджури сделал передачу вперёд, Джонджо Кенни на скорости дошёл до штрафной «Униона» и хлёстко пробил в дальний нижний угол — Гикевич не дотянулся.
После этого матча «Шальке» с 37 очками расположился на 10-й строке таблицы чемпионата Германии, а «Унион» с 31 очком — на 14-м месте.
В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «Байера», а «Унион» в гостях встретится с «Кельном».
Бундеслига. 30-й тур
«Унион Б» — «Шальке-04» — 1:1 (1:1)
Голы: Андрих, 11 (1:0). Кенни, 28 (1:1)«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83)Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78