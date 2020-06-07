«Унион» — «Шальке»: счет матча 1:1, обзор голов

Берлинскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Уджа здорово поборолся, перехватил мяч у Миранды и сделал длинную передачу вперёд — Роберт Андрих ворвался в штрафную «Шальке» и пробил в дальний нижний угол.

На 28-й минуте гильзенкирхенцы отыгрались. Калиджури сделал передачу вперёд, Джонджо Кенни на скорости дошёл до штрафной «Униона» и хлёстко пробил в дальний нижний угол — Гикевич не дотянулся.

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После этого матча «Шальке» с 37 очками расположился на 10-й строке таблицы чемпионата Германии, а «Унион» с 31 очком — на 14-м месте.

В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «Байера», а «Унион» в гостях встретится с «Кельном».