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    «Унион» поделил очки с «Шальке»

    «Унион» — «Шальке»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Унион Берлин Шальке 04 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Берлинский «Унион» на своем поле сыграл вничью с «Шальке» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Уджа здорово поборолся, перехватил мяч у Миранды и сделал длинную передачу вперёд — Роберт Андрих ворвался в штрафную «Шальке» и пробил в дальний нижний угол.

    На 28-й минуте гильзенкирхенцы отыгрались. Калиджури сделал передачу вперёд, Джонджо Кенни на скорости дошёл до штрафной «Униона» и хлёстко пробил в дальний нижний угол — Гикевич не дотянулся.

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    После этого матча «Шальке» с 37 очками расположился на 10-й строке таблицы чемпионата Германии, а «Унион» с 31 очком — на 14-м месте.

    В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «Байера», а «Унион» в гостях встретится с «Кельном».

    Бундеслига. 30-й тур
    «Унион Б» — «Шальке-04» — 1:1 (1:1)
    Голы: Андрих, 11 (1:0). Кенни, 28 (1:1)«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Гентнер (Мес, 78), Юнус Малли (Премель, 69), Андрих, Уджа (Ингвартсен, 78), Андерссон, Бюльтер«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Беккер, 89), Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Шепф, Раман (Кутуджу, 60), Матондо (Бужеллаб, 83)Предупреждения: Триммель, 36. Андрих, 37. Фридрих, 73. Миранда, 78
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