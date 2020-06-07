«Шахтер-Солигорск» — «Энергетик-БГУ»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол на 12-й минуте забил форвард Виталий Лисакович.
Эта победа позволила клубу из Солигорска подняться на 2-е место в таблице чемпионата Белоруссии с 24 очками. «Энергетик-БГУ» занимает 4-ю позицию с 22 очками.
В следующем туре «Шахтер» отправится в гости к БАТЭ, а «Энергетик» дома сыграет с «Белшиной». Обе встречи состоятся 14 июня.
Белоруссия. 12-й тур
«Шахтер С» — «Энергетик-БГУ» — 1:0 (1:0)
Гол: Лисакович, 12«Шахтер С»: Гутор, Сачивко, Антич, Бурко, Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява (Бодул, 69), Сзоке, Лисакович (Диасамидзе, 85), Иванович (Подстрелов, 46)«Энергетик-БГУ»: Садовский, Мирошников, Свирепа, Шкурдюк, Бакич, Мавату, Гирс, Носко, Тве, Умаров (Совпель, 46), ЯхшибоевПредупреждения: Бурко, 29. Бакич, 50. Шкурдюк, 83