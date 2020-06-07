«Шахтер-Солигорск» — «Энергетик-БГУ»: счет матча 1:0, обзор гола

Солигорскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии.

Единственный гол на 12-й минуте забил форвард Виталий Лисакович.

Эта победа позволила клубу из Солигорска подняться на 2-е место в таблице чемпионата Белоруссии с 24 очками. «Энергетик-БГУ» занимает 4-ю позицию с 22 очками.

В следующем туре «Шахтер» отправится в гости к БАТЭ, а «Энергетик» дома сыграет с «Белшиной». Обе встречи состоятся 14 июня.