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    Бонуччи: Переход в «Милан» не был бесполезным

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    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что его переход в «Милан» не был бесполезным.

    Леонардо Бонуччи
    Леонардо Бонуччи

    «Был трудный сезон для меня как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Были некоторые разногласия, особенно после проигрыша в Лиге чемпионов. В итоге принял плохое решение. Но должен сказать, что это решение повлияло на карьеру и сделало меня лучше. В те месяцы в "Милане" я смог заняться самоанализом и понять, что моё призвание — играть за "Ювентус". Это моя семья. В "Милане" я встретил прекрасных людей, прежде всего Рино Гаттузо. Был трудный год, но тот переход не был бесполезным. В конце концов, я был счастлив вернуться домой», — заявил футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что Бонуччи перешел в «Милан» в 2017 году, но быстро вернулся обратно. Он даже согласился уменьшить свою зарплату почти на 3 млн евро. 0

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