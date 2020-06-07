Бонуччи: Переход в «Милан» не был бесполезным

Защитниксчитает, что его переход вне был бесполезным.

«Был трудный сезон для меня как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Были некоторые разногласия, особенно после проигрыша в Лиге чемпионов. В итоге принял плохое решение. Но должен сказать, что это решение повлияло на карьеру и сделало меня лучше. В те месяцы в "Милане" я смог заняться самоанализом и понять, что моё призвание — играть за "Ювентус". Это моя семья. В "Милане" я встретил прекрасных людей, прежде всего Рино Гаттузо. Был трудный год, но тот переход не был бесполезным. В конце концов, я был счастлив вернуться домой», — заявил футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Бонуччи перешел в «Милан» в 2017 году, но быстро вернулся обратно. Он даже согласился уменьшить свою зарплату почти на 3 млн евро. 0