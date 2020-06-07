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    «Аугсбург» ушел от поражения в матче с «Кельном»

    «Аугсбург» — «Кельн»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Кельном» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Тимо Хорн нарушил правила на краю своей штрафной против Саренрена-Базее.

    Однако реализовать его «козлы» не сумели — Нидерлехнер пробил с точки в левый от себя угол ворот и от рук прыгнувшего Хорна мяч срикошетил в перекладину и вылетел в поле.

    На 86-й минуте гости открыли счет. После подачи с правого фланга атаки мяч был отменно сброшен под удар Модесту и тот ударом слета с линии штрафной пробил точно в дальний угол ворот «Аугсбурга».

    Спустя две минуты хозяева отыгрались. Фрамбергер исполнил точную подачу с правого фланга атаки на левый край вратарской, откуда набежавший Филипп Макс ударом в касание поразил ближний угол ворот Хорна.

    «Кельн» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 35 очков. «Аугсбург» с 32 очками располагается на 13-й строчке.

    Следующий матч команда Манфреда Шмида проведет 13 июня с «Унионом» дома, а коллектив Хайко Херрлиха 14 июня отправится в гости к «Майнцу».

    Бундеслига. 30-й тур
    «Аугсбург» — «Кельн» — 1:1 (0:0)
    Голы: Модест, 85 (0:1). Макс, 88 (1:1)Нереализованный пенальти: Нидерлехнер, 27 (вратарь)«Аугсбург»: Луте, Фрамбергер, Едвай, Макс, Удуокхай, Хедира, Груэсо, Саренрен-Базе, Варгас (Левен, 76), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76), Рихтер«Кельн»: Хорн, Шмиц (Каттербах, 28), Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири (Хегер, 46), Ут (Реджбецай, 71), Кордоба (Модест, 82)Предупреждения: Шмиц, 15. Ут, 25. Фрамбергер, 51. Хектор, 90
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