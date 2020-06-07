«Аугсбург» — «Кельн»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Германиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Тимо Хорн нарушил правила на краю своей штрафной против Саренрена-Базее.

Однако реализовать его «козлы» не сумели — Нидерлехнер пробил с точки в левый от себя угол ворот и от рук прыгнувшего Хорна мяч срикошетил в перекладину и вылетел в поле.

На 86-й минуте гости открыли счет. После подачи с правого фланга атаки мяч был отменно сброшен под удар Модесту и тот ударом слета с линии штрафной пробил точно в дальний угол ворот «Аугсбурга».

Спустя две минуты хозяева отыгрались. Фрамбергер исполнил точную подачу с правого фланга атаки на левый край вратарской, откуда набежавший Филипп Макс ударом в касание поразил ближний угол ворот Хорна.

«Кельн» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 35 очков. «Аугсбург» с 32 очками располагается на 13-й строчке.

Следующий матч команда Манфреда Шмида проведет 13 июня с «Унионом» дома, а коллектив Хайко Херрлиха 14 июня отправится в гости к «Майнцу».