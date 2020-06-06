«Боруссия» Д — «Герта»: счет матча 1:0, обзор гола

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над берлинской(1:0) в 30-м туре чемпионата Германии.

Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Полузащитник дортмундского клуба Эмре Джан получил передачу после скидки головой от Брандта на линии чужой штрафной и точно низом пробил в дальний угол ворот.

Команда Люсьена Фавра, набравшая 63 очка, одержала свою 19-ю победу в сезоне и снова приблизилась к лидирующей «Баварии» на расстояние в 7 очков.

«Герта» с 38 очками сохранила 9-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.