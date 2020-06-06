«Боруссия» Д — «Герта»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Полузащитник дортмундского клуба Эмре Джан получил передачу после скидки головой от Брандта на линии чужой штрафной и точно низом пробил в дальний угол ворот.
Команда Люсьена Фавра, набравшая 63 очка, одержала свою 19-ю победу в сезоне и снова приблизилась к лидирующей «Баварии» на расстояние в 7 очков.
«Герта» с 38 очками сохранила 9-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.
Бундеслига. 30-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) — «Герта» — 1:0 (0:0)
Гол: Эмре Джан, 57«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Морей, 79), Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 90), Брандт (Рейна, 68), Санчо«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред (Пентек, 62), Дарида, Груич (Майер, 88), Дилросюн (Эссвайн, 30. Самарджич, 88), Ибишевич, Лукебакио (Нганкам, 46)Предупреждения: Эссвайн, 76. Пентек, 77