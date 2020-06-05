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    Тарханов возглавил команду ФНЛ

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    «Енисей» на своем официальном сайте объявил о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера команды.

    Александр Тарханов
    Александр Тарханов

    Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время.

    «Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку.

    Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК "Енисей" в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков.

    Добро пожаловать домой, Александр Федорович! Мы Вам рады!», — говорится в сообщении.

    Тарханов — уроженец Красноярска, воспитанник местной команды «Автомобилист». Предыдущим местом работы специалиста был армянский «Пюник». 0

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