Тарханов возглавил команду ФНЛ

«Енисей» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время.

«Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку.

Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК "Енисей" в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков.

Добро пожаловать домой, Александр Федорович! Мы Вам рады!», — говорится в сообщении.

Тарханов — уроженец Красноярска, воспитанник местной команды «Автомобилист». Предыдущим местом работы специалиста был армянский «Пюник». 0