Суарес: Возвращаться после травмы всегда сложно, немного страшновато

Нападающий «Барселоны»поделился ожиданиями от возвращения после травмы.

В январе 33-летний форвард получил повреждение и перенес операцию на колене.

«Я отлично себя чувствую, адаптируюсь к тренировкам с одноклубниками. Возвращаться после травмы всегда сложно, потому что немного страшновато, но сейчас я получаю удовольствие.

Мы не привыкли играть в такую жару в середине лета. Мы будем адаптироваться к игре без зрителей, это необычно.

Мы сосредоточимся на том, чтобы побеждать в матчах для победы в чемпионате», — сказал Суарес клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Барселоны» состоится 13 июня. «Блауграна» сыграет с «Мальоркой». 0