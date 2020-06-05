Суарес: Возвращаться после травмы всегда сложно, немного страшновато

В январе 33-летний форвард получил повреждение и перенес операцию на колене.
«Я отлично себя чувствую, адаптируюсь к тренировкам с одноклубниками. Возвращаться после травмы всегда сложно, потому что немного страшновато, но сейчас я получаю удовольствие.
Мы не привыкли играть в такую жару в середине лета. Мы будем адаптироваться к игре без зрителей, это необычно.
Мы сосредоточимся на том, чтобы побеждать в матчах для победы в чемпионате», — сказал Суарес клубной пресс-службе.
Ближайший матч «Барселоны» состоится 13 июня. «Блауграна» сыграет с «Мальоркой». 0