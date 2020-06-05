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    Четыре футболиста «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно

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    Казанский «Рубин» назвал имена четырех футболистов, у которых в результате тестирования были выявлены антитела к коронавирусу.

    Солтмурад Бакаев
    Солтмурад Бакаев

    Результаты теста показали наличие антител у хавбека Дарко Йевтича, защитника Силвие Бегича, вратаря Ивана Коновалова и полузащитника Солтмурада Бакаева. Все они перенесли COVID-19 бессимптомно.

    Все остальные футболисты казанского клуба, за исключением защитника Николая Пояркова, здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. Поярков продолжает находиться на самоизоляции и лечении.

    Ранее в «Рубине» был выявлен случай коронавируса у Константина Плиева, который уже излечился и присоединился к партнерам.

    Команда Леонида Слуцкого продолжает подготовку к возобновлению РПЛ, 20 июня коллектив из Татарстана сыграет в гостях с «Уралом».

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