Четыре футболиста «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно

Казанскийназвал имена четырех футболистов, у которых в результате тестирования были выявлены антитела к коронавирусу.

Результаты теста показали наличие антител у хавбека Дарко Йевтича, защитника Силвие Бегича, вратаря Ивана Коновалова и полузащитника Солтмурада Бакаева. Все они перенесли COVID-19 бессимптомно.

Все остальные футболисты казанского клуба, за исключением защитника Николая Пояркова, здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. Поярков продолжает находиться на самоизоляции и лечении.

Ранее в «Рубине» был выявлен случай коронавируса у Константина Плиева, который уже излечился и присоединился к партнерам.

Команда Леонида Слуцкого продолжает подготовку к возобновлению РПЛ, 20 июня коллектив из Татарстана сыграет в гостях с «Уралом».

«Рубин» сдал тест на антитела к вирусу COVID-19.

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Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно. pic.twitter.com/gW4hUPfJML — «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2020

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