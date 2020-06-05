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    Карпин: 10 процентов зрителей на трибунах — это лучше, чем ничего

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды после долгого перерыва, а также прокомментировал предстоящее возобновление чемпионата России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, друг по другу. Тренировались маленькими группами, тренировка плюс-минус прошла в общей группе.

    Было небольшое разделение, потому что кто-то готов лучше, а кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью. Вот когда пойдут нагрузки повыше, будет тяжелее, и настроение будет не таким позитивным.

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    • Сложности есть во всем. У всех впервые такая ситуация. Мы готовились, подошли к марту в хорошей форме, сыграли три игры — и сразу перерыв.

    Еще с точки зрения психологии непонятно было, будем мы продолжать сезон или нет. Футболистам тяжело поддерживать себя в тонусе в домашних условиях.

    Как организм отреагирует на эту паузу, особенно с теми нагрузками, которые будут в сезоне, не знает никто. Сыграть восемь матчей за месяц — к этому никто специально не готовился, времени не так много.

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    • Да, игроки пришли в нормальном состоянии с точки зрения тонуса и веса, но как будут реагировать связки и сухожилия — пока непонятно.

    10% зрителей? Лучше, чем ничего, лучше, чем полный запрет. Все-таки хоть какой-то антураж, подобие официальной игры будет присутствовать.

    Понятно, что и нам, и болельщикам хотелось бы все прочувствовать в полном объеме, но надо пока принимаем все как есть, ситуация неординарная», — сообщил Карпин в интервью YouTube каналу ФК «Ростов».

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    После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место. От «Локомотива» и «Краснодара» команда Карпина отстает на 3 очка, а от лидера чемпионата «Зенита» — на 12.

    19 июня в первой игре после долгой паузы ростовчане сыграют в гостях против ФК «Сочи». 0

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