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    Клубам РПЛ может грозить поражение за большое количество больных коронавирусом

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился подробностями заседания общего собрания клубов РПЛ.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Обсудили медицинский регламент и вопросы показа матчей по ТВ. Ориентировочные даты трансферного окна — с 26 июля по 16 сентября. Кроме того, существует несколько вариантов, как дозаявить игроков вне его сроков. Окончательно все будет решено на исполкоме РФС.

    Пока мы не получили 100-процентного разрешения властей на матч со зрителями. Мы работаем в этом направлении с учетом обстановки по COVID-19. Сейчас готовим положение, как это будет происходить — какая будет дистанция рассадки и что должен будет предпринять клуб для организации безопасности.

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    • Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС — ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0

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