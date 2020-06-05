Клубам РПЛ может грозить поражение за большое количество больных коронавирусом

Генеральный директор «Уфы»поделился подробностями заседания общего собрания клубов РПЛ.

«Обсудили медицинский регламент и вопросы показа матчей по ТВ. Ориентировочные даты трансферного окна — с 26 июля по 16 сентября. Кроме того, существует несколько вариантов, как дозаявить игроков вне его сроков. Окончательно все будет решено на исполкоме РФС.

Пока мы не получили 100-процентного разрешения властей на матч со зрителями. Мы работаем в этом направлении с учетом обстановки по COVID-19. Сейчас готовим положение, как это будет происходить — какая будет дистанция рассадки и что должен будет предпринять клуб для организации безопасности.

Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС — ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0