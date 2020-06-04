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    Бабаев: ЦСКА на какое-то время придется затянуть поясок

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    Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовых трудностях клуба.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    Из-за последствий пандемии коронавируса ЦСКА потерял нескольких спонсоров.

    «Понятно, что последствия пандемии коронавируса коснулись всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим.

    Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов; и нас это коснулось, к сожалению.

    Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт.

    Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет.

    Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать», — цитирует Бабаева ТАСС.

    После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 36 очков. 20 июня в первом матче после рестарта армейцы сыграют дома с лидером чемпионата «Зенитом». 0

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