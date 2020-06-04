Бабаев: ЦСКА на какое-то время придется затянуть поясок

Гендиректор московского ЦСКАрассказал о финансовых трудностях клуба.

Из-за последствий пандемии коронавируса ЦСКА потерял нескольких спонсоров.

«Понятно, что последствия пандемии коронавируса коснулись всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим.

Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов; и нас это коснулось, к сожалению.

Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт.

Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет.

Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать», — цитирует Бабаева ТАСС.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 36 очков. 20 июня в первом матче после рестарта армейцы сыграют дома с лидером чемпионата «Зенитом». 0