ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» в игре против «Интера»Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99
  • 18:31
    • CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» в июне
  • 17:58
    • РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона
  • 16:16
    • В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек
  • 20:40
    • «Зенит» начал групповые тренировки
  • 18:58
    • Николич: Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локо»
    Все новости спорта

    «Зенит» начал групповые тренировки

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    2 июня «Зенит» приступил к командным тренировкам на клубной базе, сообщает официальный сайт петербургской команды.

    «Зенит» готовится к возобновлению сезона
    «Зенит» готовится к возобновлению сезона

    Футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки.

    Тренеры, а также медицинский и административный персонал использовали средства индивидуальной защиты. Весь инвентарь был продезинфицирован.

    Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Славия» не должна столкнуться с проблемами
  • «Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Словачко» и «Карвина» много не забьют
  • «Словачко» — «Карвина». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии Вчера в 15:560
  • 16:31
    • Тер Штеген: Мой уход летом невозможен
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 11:49
    • «Реал» будет доигрывать сезон на нейтральном стадионе
    Дэвид Бекхэм Футбол Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миромНа старте еврокубкового сезона 1998/99 «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Барселону» Вчера в 15:290
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 21:50
    • «Лион» выкупил Токо-Экамби
  • 21:40
    • Консейсау: Игра без болельщиков — это хороший салат без заправки
  • 20:59
    • «Рубин» остановил возврат денег за абонементы
    Джейдон Санчо Футбол Санчо спас Дортмунд от новых проблемРеакция прессы на матч «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:290
  • 16:55
    • «Северсталь» подписала экс-нападающего «Автомобилиста»
  • 16:43
    • «Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде
  • 15:58
    • Адиев: Ни с кем из тульского «Арсенала» не контактировал
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Прибрам — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.96
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие