«Зенит» начал групповые тренировки

«Зенит» готовится к возобновлению сезона
ФК «Зенит»
Футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки.
Тренеры, а также медицинский и административный персонал использовали средства индивидуальной защиты. Весь инвентарь был продезинфицирован.
Сегодня сине-бело-голубые начали тренироваться по группам 💪— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 2, 2020
Рассказываем о том, как прошла первая тренировка в таком формате: https://t.co/gSAZuzAcQ5#ВернемсяСильнее pic.twitter.com/7GpDk2LaT2
Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.