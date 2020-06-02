«Рубин» остановил возврат денег за абонементы

«Рубин» ждет болельщиков на трибунах
ФК «Рубин»
Ранее сообщалось, что на стадионы будут допускаться 10 процентов зрителей от общей вместимости.
«Уважаемые владельцы абонементов. В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. Напоминаем, что в связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — сказано в заявлении клуба.
Первый матч после возобновления сезона в РПЛ казанцы проведут 20 июня на выезде с «Уралом». 0