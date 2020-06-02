«Рубин» остановил возврат денег за абонементы

Пресс-служба казанскогосообщила, что клуб приостановил возврат денег фанатам за абонементы, так как матчивозобновятся со зрителями.

«Рубин» ждет болельщиков на трибунах ФК «Рубин» 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Ранее сообщалось, что на стадионы будут допускаться 10 процентов зрителей от общей вместимости.

«Уважаемые владельцы абонементов. В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. Напоминаем, что в связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — сказано в заявлении клуба.

Первый матч после возобновления сезона в РПЛ казанцы проведут 20 июня на выезде с «Уралом». 0