ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» в игре против «Интера»Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 17:58
    • РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров сезона
  • 17:15
    • Финал Кубка России запланирован на 25 июля
  • 16:31
    • Тер Штеген: Мой уход летом невозможен
  • 15:14
    • «Металлург» подписал Каблукова и Карпова
    Все новости спорта

    РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров сезона

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российская Премьер-лига опубликовала расписание оставшихся восьми туров, которые будут сыграны после возобновления сезона 19 июня.

    РПЛ стартует 19 июня
    РПЛ стартует 19 июня

    23-й тур

    19 июня 18:00 — «Крылья Советов» — «Ахмат».
    19 июня 20:00 — «Сочи» — «Ростов».
    20 июня 14:00 — «Урал» — «Рубин».
    20 июня 16:30 — «Арсенал» — «Спартак».
    20 июня 19:00 — ЦСКА — «Зенит».
    21 июня 15:00 — «Уфа» — «Тамбов».
    21 июня 17:30 — «Локомотив» — «Оренбург».
    21 июня 20:00 — «Краснодар» — «Динамо».

    24-й тур

    26 июня 18:00 — «Ахмат» — «Сочи».
    26 июня 20:30 — «Зенит» — «Крылья Советов».
    27 июня 14:00 — «Оренбург» — «Краснодар».
    27 июня 16:30 — «Спартак» — «Уфа».
    27 июня 17:30 — «Рубин» — «Локомотив».
    27 июня 19:00 — «Динамо» — ЦСКА.
    27 июня 20:00 — «Ростов» — «Арсенал».
    28 июня 16:30 — «Урал» — «Тамбов».

    25-й тур

    30 июня 18:00 — «Локомотив» — «Крылья Советов».
    30 июня 20:30 — ЦСКА — «Спартак».
    1 июля 15:00 — «Оренбург» — «Урал».
    1 июля 15:00 — «Уфа» — «Рубин».
    1 июля 17:30 — «Тамбов» — «Зенит».
    1 июля 17:30 — «Арсенал» — «Ахмат».
    1 июля 20:00 — «Ростов» — «Краснодар».
    1 июля 20:00 — «Сочи» — «Динамо».

    26-й тур

    4 июля 16:30 — «Динамо» — «Арсенал».
    4 июля 18:30 — «Крылья Советов» — «Ростов».
    4 июля 18:30 — «Спартак» — «Тамбов».
    4 июля 20:30 — «Ахмат» — ЦСКА.
    4 июля 20:30 — «Локомотив» — «Сочи».
    5 июля 16:30 — «Уфа» — «Урал».
    5 июля 18:30 — «Рубин» — «Оренбург».
    5 июля 20:30 — «Краснодар» — «Зенит».

    27-й тур

    7 июля 18:30 — «Тамбов» — «Ахмат».
    7 июля 20:30 — «Арсенал» — «Крылья Советов».
    8 июля 16:00 — «Оренбург» — ЦСКА.
    8 июля 18:00 — «Зенит» — «Сочи».
    8 июля 20:30 — «Ростов» — «Уфа».
    8 июля 20:30 — «Спартак» — «Локомотив».
    9 июля 17:00 — «Урал» — «Динамо».
    9 июля 20:30 — «Рубин» — «Краснодар».

    28-й тур

    11 июля 16:00 — «Арсенал» — «Тамбов».
    11 июля 18:30 — «Ахмат» — «Зенит».
    11 июля 20:30 — «Сочи» — «Спартак».
    12 июля 14:00 — «Оренбург» — «Ростов».
    12 июля16:30 — «Локомотив» — «Уфа».
    12 июля 18:30 — «Динамо» — «Крылья Советов».
    12 июля 18:30 — ЦСКА — «Рубин».
    12 июля 20:30 — «Краснодар» — «Урал».

    29-й тур

    15 июля 16:00 — «Урал» — «Арсенал».
    15 июля 16:00 — «Крылья Советов» — «Краснодар».
    15 июля 18:00 — «Рубин» — «Ростов».
    15 июля 18:00 — «Спартак» — «Ахмат».
    15 июля 20:30 — «Локомотив» — ЦСКА.
    15 июля 20:30 — «Зенит» — «Оренбург».
    16 июля 18:00 — «Уфа» — «Динамо».
    16 июля 20:30 — «Тамбов» — «Сочи».

    30-й тур

    22 июля 19:00 — «Ростов» — «Зенит».
    22 июля 19:00 — «Краснодар» — «Ахмат».
    22 июля 19:00 — ЦСКА — «Тамбов».
    22 июля 19:00 — «Динамо» — «Оренбург».
    22 июля 19:00 — «Рубин» — «Спартак».
    22 июля 19:00 — «Крылья Советов» — «Сочи».
    22 июля 19:00 — «Уфа» — «Арсенал».
    22 июля 19:00 — «Урал» — «Локомотив». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • Вчера в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Славия» не должна столкнуться с проблемами
  • «Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выиграет ли «Порту» у крепкого середняка?
  • «Фамаликан» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии Вчера в 15:560
  • 12:53
    • Формула-1 презентовала расписание первых восьми Гран-при сезона
  • 16:55
    • «Северсталь» подписала экс-нападающего «Автомобилиста»
  • 16:43
    • «Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде
    Дэвид Бекхэм Футбол Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миромНа старте еврокубкового сезона 1998/99 «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Барселону» Вчера в 15:290
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 17:49
    • Клубы АПЛ будут проводить товарищеские матчи перед рестартом сезона
  • 17:29
    • Клопп: Приятно думать о титуле, но пока рано
  • 16:16
    • В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек
    Джейдон Санчо Футбол Санчо спас Дортмунд от новых проблемРеакция прессы на матч «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:290
  • 15:58
    • Адиев: Ни с кем из тульского «Арсенала» не контактировал
  • 15:42
    • В семье Гаттузо произошла трагедия
  • 15:29
    • Клубы MLS интересуются Балотелли
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.40
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Яблонец — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брондбю — Сендерйюске
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Прибрам — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.96
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие