РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров сезона

23-й тур
19 июня 18:00 — «Крылья Советов» — «Ахмат».
19 июня 20:00 — «Сочи» — «Ростов».
20 июня 14:00 — «Урал» — «Рубин».
20 июня 16:30 — «Арсенал» — «Спартак».
20 июня 19:00 — ЦСКА — «Зенит».
21 июня 15:00 — «Уфа» — «Тамбов».
21 июня 17:30 — «Локомотив» — «Оренбург».
21 июня 20:00 — «Краснодар» — «Динамо».
24-й тур
26 июня 18:00 — «Ахмат» — «Сочи».
26 июня 20:30 — «Зенит» — «Крылья Советов».
27 июня 14:00 — «Оренбург» — «Краснодар».
27 июня 16:30 — «Спартак» — «Уфа».
27 июня 17:30 — «Рубин» — «Локомотив».
27 июня 19:00 — «Динамо» — ЦСКА.
27 июня 20:00 — «Ростов» — «Арсенал».
28 июня 16:30 — «Урал» — «Тамбов».
25-й тур
30 июня 18:00 — «Локомотив» — «Крылья Советов».
30 июня 20:30 — ЦСКА — «Спартак».
1 июля 15:00 — «Оренбург» — «Урал».
1 июля 15:00 — «Уфа» — «Рубин».
1 июля 17:30 — «Тамбов» — «Зенит».
1 июля 17:30 — «Арсенал» — «Ахмат».
1 июля 20:00 — «Ростов» — «Краснодар».
1 июля 20:00 — «Сочи» — «Динамо».
26-й тур
4 июля 16:30 — «Динамо» — «Арсенал».
4 июля 18:30 — «Крылья Советов» — «Ростов».
4 июля 18:30 — «Спартак» — «Тамбов».
4 июля 20:30 — «Ахмат» — ЦСКА.
4 июля 20:30 — «Локомотив» — «Сочи».
5 июля 16:30 — «Уфа» — «Урал».
5 июля 18:30 — «Рубин» — «Оренбург».
5 июля 20:30 — «Краснодар» — «Зенит».
27-й тур
7 июля 18:30 — «Тамбов» — «Ахмат».
7 июля 20:30 — «Арсенал» — «Крылья Советов».
8 июля 16:00 — «Оренбург» — ЦСКА.
8 июля 18:00 — «Зенит» — «Сочи».
8 июля 20:30 — «Ростов» — «Уфа».
8 июля 20:30 — «Спартак» — «Локомотив».
9 июля 17:00 — «Урал» — «Динамо».
9 июля 20:30 — «Рубин» — «Краснодар».
28-й тур
11 июля 16:00 — «Арсенал» — «Тамбов».
11 июля 18:30 — «Ахмат» — «Зенит».
11 июля 20:30 — «Сочи» — «Спартак».
12 июля 14:00 — «Оренбург» — «Ростов».
12 июля16:30 — «Локомотив» — «Уфа».
12 июля 18:30 — «Динамо» — «Крылья Советов».
12 июля 18:30 — ЦСКА — «Рубин».
12 июля 20:30 — «Краснодар» — «Урал».
29-й тур
15 июля 16:00 — «Урал» — «Арсенал».
15 июля 16:00 — «Крылья Советов» — «Краснодар».
15 июля 18:00 — «Рубин» — «Ростов».
15 июля 18:00 — «Спартак» — «Ахмат».
15 июля 20:30 — «Локомотив» — ЦСКА.
15 июля 20:30 — «Зенит» — «Оренбург».
16 июля 18:00 — «Уфа» — «Динамо».
16 июля 20:30 — «Тамбов» — «Сочи».
30-й тур
22 июля 19:00 — «Ростов» — «Зенит».
22 июля 19:00 — «Краснодар» — «Ахмат».
22 июля 19:00 — ЦСКА — «Тамбов».
22 июля 19:00 — «Динамо» — «Оренбург».
22 июля 19:00 — «Рубин» — «Спартак».
22 июля 19:00 — «Крылья Советов» — «Сочи».
22 июля 19:00 — «Уфа» — «Арсенал».
22 июля 19:00 — «Урал» — «Локомотив». 0