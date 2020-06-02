«Барселона» согласовала контракт с Лаутаро Мартинесом

договорилась о контракте с нападающим, утверждает журналист Николо Скира.

Как передает источник, зарплата 22-летнего аргентинца в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который планирует получить за игрока 111 миллионов евро, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде 90 миллионов + игрок может тоже убедить миланский клуб.

Отметим, что прошлое предложение «Барселоны» — 60 миллионов + Артуро Видаль и Нелсон Семеду, было отклонено.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал результативную передачу. 0