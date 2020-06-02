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    «Барселона» согласовала контракт с Лаутаро Мартинесом

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    «Барселона» договорилась о контракте с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом, утверждает журналист Николо Скира.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    Как передает источник, зарплата 22-летнего аргентинца в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

    В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который планирует получить за игрока 111 миллионов евро, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде 90 миллионов + игрок может тоже убедить миланский клуб.

    Отметим, что прошлое предложение «Барселоны» — 60 миллионов + Артуро Видаль и Нелсон Семеду, было отклонено.

    В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал результативную передачу. 0

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