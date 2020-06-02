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    В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек

    Футбол Карпаты Премьер-лига (Украина) Футбол УкраиныКоронавирус в спорте
    В львовских «Карпатах», которые выступают в Украинской Премьер-лиге, коронавирусом заразились 26 человек.

    Эмблема «Карпат»
    Эмблема «Карпат»

    Об этом сообщает сайт Sport Arena, отмечая, что среди заразившихся — 11 футболистов.

    Официальный сайт «Карпат» подтвердил информацию о вспышке заболевания в клубе.

    Львовский клуб проинформировал, что тестирование прошли 65 человек, чуть меньше чем у половины из них результат теста был положительным.

    В клубе введен как минимум двухнедельный карантин.

    Отметим, что УПЛ возобновилась на прошлых выходных. Матч 24-го тура между «Карпатами» и «Мариуполем» был перенесен, когда во львовском клубе были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. Матч против «Ворсклы» 7 июня на 99% также не состоится.

    «Карпаты», которые занимают последнее место в таблице, призвали не останавливать сезон в УПЛ. 0

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