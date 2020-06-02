В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек

В львовских, которые выступают в Украинской Премьер-лиге, коронавирусом заразились 26 человек.

Об этом сообщает сайт Sport Arena, отмечая, что среди заразившихся — 11 футболистов.

Официальный сайт «Карпат» подтвердил информацию о вспышке заболевания в клубе.

Львовский клуб проинформировал, что тестирование прошли 65 человек, чуть меньше чем у половины из них результат теста был положительным.

В клубе введен как минимум двухнедельный карантин.

Отметим, что УПЛ возобновилась на прошлых выходных. Матч 24-го тура между «Карпатами» и «Мариуполем» был перенесен, когда во львовском клубе были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. Матч против «Ворсклы» 7 июня на 99% также не состоится.

«Карпаты», которые занимают последнее место в таблице, призвали не останавливать сезон в УПЛ. 0