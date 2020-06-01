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    Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен

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    Нападающий Лионель Месси не сможет уйти из «Барселоны» бесплатно этим летом, сообщает ESPN.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В контракте 32-летнего игрока была опция, при активации которой он мог покинуть клуб на правах свободного агента.

    Впрочем, действие данной опции прекратилось на минувших выходных.

    В 2017 году Месси продлил контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2021 года. В соглашении была опция о возможном уходе бесплатно летом 2020-го, если до июня игрок выскажет руководству клуба такое желание.

    Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач в 22 матчах Ла Лиги сезона 2019/20. 0

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