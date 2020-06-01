Медведев: «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня

Гендиректор— о продлении контракта с главным тренером

«"Зенит" продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме "2+1" с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросом с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период "2+1".

Задачи у "Зенита" — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то "Зенит" должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. "Зенит" должен доказать, что является клубом европейского уровня», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита». 0