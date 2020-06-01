ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоСанчо спас Дортмунд от новых проблем
  • 10:12
    • Официально: Семак продлил контракт с «Зенитом»
  • 08:20
    • Два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Кайсериспора»
  • 00:22
    • Семин: Я не ручной тренер и в определенных моментах мешал руководству
  • 20:54
    • «Боруссия» забила шесть мячей «Падерборну», Санчо оформил хет-трик
  • 21:35
    • «Реал» может обойтись без летних трансферов
    Все новости спорта

    Медведев: «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня

    Футбол Футбол России Зенит
    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев — о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «"Зенит" продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме "2+1" с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросом с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

    Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период "2+1".

    Задачи у "Зенита" — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то "Зенит" должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. "Зенит" должен доказать, что является клубом европейского уровня», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Кельн» — «Лейпциг»
  • 1.75
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто кого перебодает: «быки» или «козлы»?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Славия» не должна столкнуться с проблемами
  • «Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Флориан Кофельдт Футбол «Шальке» продолжает падать, «Вердер» все ближе к спасению«Шальке» минимально уступил «Вердеру» Вчера в 13:590
  • 11:01
    • Семак: Очень быстро смогли договориться С «Зенитом» о продлении контракта
  • 08:52
    • Санчо установил рекорд Бундеслиги
  • 07:00
    • «МЮ» — главный претендент на Хаверца
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне Футбол «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Бавария» — «Фортуна» Вчера в 02:480
  • Экспресс дня

  • «Славия» Прага обыграет на выезде аутсайдера?
  • 2.96
    •
  • 11:48
    • «МЮ» согласовал продление аренды Игало — СМИ
  • 11:32
    • «Интер» согласовал контракт с хавбеком «Брешии»
  • 11:17
    • Медведев: «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня
    «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002 Футбол На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧВ четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2001/2002 «СуперДепор» бился с «Юнайтед» за путевку в полуфинал 30/05/2020 в 20:140
  • 09:25
    • Силкин: Трансфер Ташаева в «Спартак» — ошибка
  • 09:07
    • «Северсталь» продлила контракт с нападающим
  • 08:35
    • Ширер: Хочу, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.72
  • Прогноз на матч Небитчи — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Викингур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Хорсенс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Скала — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Люнгбю — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Орхус — Оденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч АБ Аргир — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.04
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие