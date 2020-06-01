«Ювентус» продлит соглашение с Буффоном

договорился с вратаремоб условиях нового соглашения.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали продление контракта до лета 2021 года. Следующий сезон станет для голкипера 19-м в составе туринской команды.

Также напомним, в начале мая спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи подтвердил, что туринский клуб собирается на год продлить соглашения не только с Буффоном, но и с защитником Джорджио Кьеллини.

42-летний Буффон, вернувшийся в состав «Ювентуса» из ПСЖ летом 2019 года, в нынешнем сезоне провел 11 матчей и пропустил девять мячей. 0