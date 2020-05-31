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    Флик: «Бавария» была очень агрессивна и не дала сопернику ни единого шанса

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил игру команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны» (5:0).

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Передо мной стоит цель провести успешный сезон.— В "Баварии" ты всегда должен становиться чемпионом.

    Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.

    После матча с "Дортмундом" сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды.

    Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга», — цитирует тренера официальный сайт клуба. 0

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