Флик: «Бавария» была очень агрессивна и не дала сопернику ни единого шанса

Главный тренер «Баварии»оценил игру команды в матче 29-го тура чемпионата Германии против(5:0).

«Передо мной стоит цель провести успешный сезон.— В "Баварии" ты всегда должен становиться чемпионом.

Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.

После матча с "Дортмундом" сегодня для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды.

Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга», — цитирует тренера официальный сайт клуба. 0