БАТЭ — «Ислочь»: счет матча 1:0, обзор гола

Борисовскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии.

На 39-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ислочи». Прошла подача в штрафную, а Концевой прихватил рукой Драгуна.

Неманья Милич пробил точно в угол — Хаткевич завалился в противоположную сторону.

На 61-й минуте «Ислочь» осталась в меньшинстве — Момо Янсане с интервалом в три минуты получил две жёлтые карточки.

А уже в компенсированное время Алексей Янушкевич возле собственной штрафной сбил Нехайчика. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды и оставил «Ислочь» вдевятером.

БАТЭ занял первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, продлив серию без поражений до девяти матчей и набрав 25 очков.

«Ислочь» занимает 6-е место, потерпев третье поражение подряд и набрав 15 очков. 0