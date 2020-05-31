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    Пенальти принес БАТЭ победу над «Ислочью»

    БАТЭ — «Ислочь»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Борисовский БАТЭ одержал домашнюю победу над «Ислочью» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 39-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ислочи». Прошла подача в штрафную, а Концевой прихватил рукой Драгуна.

    Неманья Милич пробил точно в угол — Хаткевич завалился в противоположную сторону.

    На 61-й минуте «Ислочь» осталась в меньшинстве — Момо Янсане с интервалом в три минуты получил две жёлтые карточки.

    А уже в компенсированное время Алексей Янушкевич возле собственной штрафной сбил Нехайчика. Арбитр посчитал, что был фол последней надежды и оставил «Ислочь» вдевятером.

    БАТЭ занял первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, продлив серию без поражений до девяти матчей и набрав 25 очков.

    «Ислочь» занимает 6-е место, потерпев третье поражение подряд и набрав 15 очков. 0

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